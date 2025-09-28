Rinde protesta Laura Artemisa García como Tejedora de la Patria

Desde Puebla

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, rindió protesta junto con cientos de mujeres, como Tejedora de la Patria por Amor a Puebla.

En el evento encabezado por la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández Mora, y el gobernador Alejandro Armenta, cientos de mujeres se sumaron con responsabilidad y compromiso a esta tarea que está orientada a fortalecer la presencia de las mujeres y el reconocimiento a su potencial.

La funcionaria federal indicó que ésta es la primera toma de protesta de Tejedoras de la Patria a nivel nacional y tiene como objetivo reconocer que México se sostiene en gran parte por lo que hacen las mujeres en el hogar, por su familia y a favor de su comunidad.

Tras pedir a las Tejedoras de la Patria que fortalezcan la participación de las mujeres, fomenten la organización y construyan redes de apoyo en favor de otras, Citlalli Hernández reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta e indicó que Puebla es ejemplo de coordinación entre federación, estado y municipios.

Por su parte, el mandatario poblano mencionó que su administración ha mostrado con hechos el trabajo a favor de las mujeres con acciones como los Centros Libres, las Casas Carmen Serdán y que, de las cinco mil obras comunitarias, en la mayoría las presidentas son mujeres y en todas ellas son las tesoreras.

También tomaron protesta como Tejedoras de la Patria las diputadas Norma Estela Pimentel, Gabriela Chumacero Rodríguez, María Fernanda de la Barreda Angon, Xel Arianna Hernández García y Angélica Alvarado Juárez.