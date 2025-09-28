Pemex y otros desafíos del Paquete Económico 2026

México Evalúa

En México Evalúa nos hemos dado a la tarea de analizar el Paquete Económico 2026. Al respecto, encontramos que tres de cada cuatro pesos de ingresos ya están comprometidos en gastos obligatorios: pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda. Esto deja un margen mínimo para áreas clave como salud, seguridad y educación, que siguen rezagadas respecto a estándares internacionales. Además, Pemex se convertirá en carga fiscal en lugar de ser fuente de ingresos, pues sus aportaciones serán menores a los recursos que el Estado proyecta transferirle.

En el terreno educativo, aunque el presupuesto crece, la distribución privilegia becas y apoyos inmediatos y deja estancada la formación docente, la educación inicial o los programas de calidad. En justicia, a pesar de un aumento relativo, el gasto seguirá siendo marginal, lo que limita su capacidad operativa.

Frente a este escenario, preocupa la debilidad de la oposición en momentos en los que se debe llegar a consensos de Estado: el presupuesto 2026 debería ser la oportunidad para replantear un rumbo compartido.

gracias por leernos semana a semana.

¿Qué le falta a la oposición en México?

Para Luis Rubio, presidente de México Evalúa en su columna titulada “Oposición”, el éxito del PAN en los 80 y 90 se debió a una estrategia gradual de conquista territorial: inició en municipios urbanos, capitalizó el malestar ciudadano y avanzó hacia gubernaturas y la presidencia. Ello fue gracias a liderazgos con causa y estrategia, algo ausente en la oposición actual, dominada por intereses personales. La historia demuestra que ningún partido hegemónico es eterno: el PRI cayó por la contradicción entre control político y modernización económica, y lo mismo le ocurrirá a Morena. Sin embargo, la oposición luce frágil: PRI y PAN arrastran desprestigio y falta de liderazgos, mientras que Movimiento Ciudadano aún no constituye una alternativa sólida. En 2024, alrededor de 40% votó contra Morena, pero sin una oposición clara, esa energía no se traduce en proyecto.

Números de Erario – Paquete Económico 2026

Como cada año, analizamos la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente periodo: de los estimados de ingresos, a la distribución del gasto público y sus efectos en cada uno de los campos que constituyen la vida económica del país.

Cobrarán más impuestos en 2026 para apoyar a Pemex

El Paquete Económico 2026 plantea un escenario paradójico: los contribuyentes enfrentarán una mayor carga fiscal, pero los recursos adicionales no se traducirán en un fortalecimiento de las finanzas públicas, sino en mayores apoyos para Pemex. Aunque las cuotas de seguridad social e impuestos sumen una recaudación récord respecto al PIB, México seguirá por debajo de los estándares internacionales. De cumplirse las proyecciones más conservadoras, la recaudación podría incluso retroceder. Por su parte, la petrolera dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostenerla que lo que recibe de ella. En la práctica, el mayor esfuerzo tributario de los ciudadanos no se destina a financiar servicios públicos como salud o educación, sino a mantener a flote a una empresa que no logra revertir su declive productivo. Un análisis del Programa de Gasto Público.

Presupuesto 2026: tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos

En 2026, el presupuesto federal estará dominado por gastos obligatorios: pensiones, transferencias a estados e intereses de la deuda serán equivalentes a 48,732 pesos por habitante. Esta cifra triplica lo que se asignará en conjunto a salud, educación, seguridad y cuidados (17,195 pesos per cápita), reduciendo al mínimo el margen para atender sectores prioritarios. El gasto en pensiones será casi el doble que en 2018, con un fuerte crecimiento de las no contributivas. Por otra parte, el servicio de la deuda y los ADEFAS alcanzarán la mayor proporción del PIB desde 1996. En total, tres de cada cuatro pesos de ingresos propios ya estarán comprometidos, lo que implica más deuda y más impuestos para sostener el gasto. Un análisis del Programa de Gasto Público.

Tendencias y tensiones en el presupuesto educativo 2026

Si bien en el Paquete Económico 2026 el gasto educativo recupera peso dentro del presupuesto tras años de caída, aún está por debajo de lo recomendado por la UNESCO. El incremento se concentra en becas y en transferencias directas, mientras que rubros clave como la formación docente, la producción de materiales y las evaluaciones sufren recortes severos. También hay reducciones para universidades consolidadas como UNAM, IPN o UAM, mientras que las Universidades para el Bienestar reciben alzas significativas. En contraste, programas estratégicos como inglés o educación inicial están estancados. El modelo privilegia lo inmediato —becas y apoyos— sobre calidad, equidad y aprendizajes sostenibles. Un análisis del Programa de Educación.

El presupuesto de la justicia en México: ¿lujo o necesidad?

El Paquete Económico 2026 confirma que la justicia no es prioridad. Aunque el Poder Judicial recibirá un aumento de 17%, el gasto total en justicia apenas equivale al 1.06% del presupuesto, muy por debajo del destinado a las Fuerzas Armadas. En vez de recortar lujos, el gobierno reduce lo esencial, dejando a las instituciones de justicia prácticamente estancadas, sin recursos suficientes para operar con dignidad. Así, lejos de combatir la corrupción, la falta de inversión limita resultados y precariza al sistema. Ello mina la confianza ciudadana y abre la puerta a más corrupción. Si se busca un sistema de justicia funcional, no basta con austeridad. Se requieren recursos, planeación y transparencia. De lo contrario, la debilidad civil solo abonará a la militarización de la seguridad y la justicia en México. Una opinión del Programa de Justicia.

Pemex ya no aportará en 2026, ahora cobrará a los mexicanos

En 2026 Pemex dejará de ser fuente de ingresos para convertirse en una carga fiscal. La empresa apenas aportará 1,731 pesos por habitante —57% menos que hace una década— mientras que cada mexicano deberá cubrir 1,960 pesos en transferencias para sostenerla: un saldo negativo inédito de 230 pesos per cápita. Tres factores explican esta situación: el declive sostenido de la producción petrolera, que limita ingresos; un marco fiscal diseñado para reducir las contribuciones de la empresa mediante el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar; y transferencias multimillonarias del erario. Pemex dejará al gobierno con la menor participación histórica. Al mismo tiempo, su inversión productiva será la segunda más baja en 25 años, lo que perpetúa su dependencia de apoyos fiscales. Un análisis del Programa de Gasto Público.

Lecturas alternativas sobre la reducción de los homicidios

La reducción de homicidios al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum es un dato alentador, pero insuficiente para hablar de una verdadera pacificación. Entre las hipótesis plausibles figuran una mejor coordinación e inteligencia gubernamental, políticas locales con impactos regionales, manipulación o inconsistencias en los datos, e incluso la consolidación de regímenes criminales. El entusiasmo por los promedios nacionales oculta realidades opuestas: mientras los homicidios bajan a nivel nacional, en estados como Sinaloa, Baja California Sur o Nayarit han aumentado. Además, delitos como desapariciones, homicidios culposos y feminicidios sugieren que la violencia letal podría estar reubicándose en otras categorías, lo que multiplica la cifra real de víctimas y cuestiona la narrativa de éxito. Una perspectiva del Programa de Seguridad.

Nuestros datos:

La privatización de facto del sistema de salud en México

Aunque hay una ligera disminución en la carencia de acceso a los servicios médicos, al mismo tiempo más personas optan por atenderse en el sector privado. Esto sugiere que el aumento en la cobertura no necesariamente responde a una mejora en el sistema público de salud, sino en parte al recurso creciente de alternativas privadas, muchas de ellas accesibles y de bajo costo. En contraste, se redujo el número de personas que reciben atención médica en el sector público, particularmente en los centros de salud de la Secretaría de Salud y en las unidades del IMSS frente a 2018.