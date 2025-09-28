CU2 y Centro de Apoyo Emocional, éxitos en la BUAP: Lilia Cedillo en su 4to Informe

María Huerta
De cara a su 4to informe al frente de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo resaltó la realización de Ciudad Universitaria 2, apoyos en Centros Regionales y acompañamiento y espacios dignos a los atletas universitarios.
Como parte de las acciones que en redes sociales ha comenzado a promover la rectora de la BUAP.
En “x”, la rectora de la máxima casa de estudios compartió algunos videos y fotos de los avances en la Universidad Autónoma de Puebla, entre los que resaltó el funcionamiento del Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional (CAETO), que ha ayudado a las y los universitarios a incrementar su autoestima y su sentido de responsabilidad.
