Dirigente de la Canaco pide trabajo en seguridad

María Tenahua

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), en Puebla, Juan Pablo Cisneros Madrid, pidió mayor trabajo en seguridad en la capital poblana, debido a que algunos socios son asaltados hasta dos veces en tres meses.

Señaló que, a casi un año del actual ayuntamiento, las estrategias en el rubro no han sido suficientes.

El empresario mencionó que, en el primer trimestre del año, se vio reflejado una disminución en el índice delictivo, no obstante, en el segundo los números no fueron positivos.