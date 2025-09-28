Tonantzin Fernández impulsa acciones ambientales con la jornada “Raíces de Agua” en el Cerro Zapotecas

*- Con el respaldo de Shamrock EcoEducación y el trabajo interinstitucional de áreas municipales, se fortalece el principal pulmón de Cholula*

Desde Puebla

*28 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* La presidenta municipal Tonantzin Fernández, junto con el SOSAPACH, encabezó la segunda jornada de reforestación del programa Raíces de Agua en el Cerro Zapotecas, considerado el principal pulmón de Cholula. Con esta actividad, suman ya cuatro jornadas organizadas en coordinación con diversas áreas del Ayuntamiento, refrendando el compromiso municipal con el cuidado del medio ambiente.

La jornada fue posible gracias al trabajo interinstitucional del Organismo Operador de los Servicios de Limpia, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Ecología, que aportaron personal, limpieza, ejemplares para reforestar, adecuación del predio y acompañamiento logístico.

Un papel fundamental tuvo la asociación civil Shamrock EcoEducación, que proporcionó la metodología técnica, facilitó el terreno intervenido y fungió como vínculo con la sociedad civil y empresas privadas que se sumaron a la causa.

El director general del SOSAPACH, Francisco Flores Campos, destacó que estas acciones fortalecen la cultura del agua y promueven la participación ciudadana en favor de un futuro sustentable para las y los cholultecas.

Tonantzin Fernández subrayó la importancia de la reforestación para mejorar la calidad del aire, conservar la biodiversidad, prevenir la erosión del suelo y aumentar la captación de agua de lluvia. Señaló además que estas acciones forman parte de una visión compartida con el Gobernador Alejandro Armenta, quien impulsa programas de reforestación en todo el estado.