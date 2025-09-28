CAETO BUAP, a tres años de su creación ya es referente

El centro superó las expectativas; ha servido a más de 45 mil universitarios

Desde Puebla

El Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional (CAETO), cumplió tres años de ofrecer servicios orientados a la intervención emocional a través de Terapias Asistidas con Perros (TAP), y para celebrarlo se realizó una “Caminata Perruna” en Ciudad Universitaria, además de distintas actividades que fomentaron la sana convivencia entre los universitarios y sus mascotas.

En la celebración, encabezada por la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, se dio a conocer que a lo largo de tres años de trabajo, el centro ha servido a más de 45 mil universitarios, por lo que en poco tiempo se ha consolidado.

“Desde un inicio sabíamos que era un proyecto muy noble que tendría gran aceptación, pero nunca imaginamos el impacto y el cariño que le tienen los universitarios a CAETO, y eso no es gratuito, realizan un trabajo que supera expectativas, logrando incluso que el modelo se replique en otras instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit, o bien que busquen su asesoría en dependencias del gobierno, lo que demuestra que su labor va más allá”, mencionó la Rectora.

También refirió que cada mes crecen y se realizan diferentes actividades, lo que refleja la preocupación de la universidad por mejorar la salud emocional de los estudiantes. La doctora Cedillo no descartó la creación de nuevas sedes en otras unidades académicas en el interior del estado, debido a su aceptación e impacto positivo entre el sector estudiantil.

Por su parte, el director, Héctor Moisés Álvarez Peral, destacó que CAETO desempeña 60 por ciento de sus actividades en las distintas sedes de la BUAP, tanto en preparatorias como en licenciaturas, así como en CU2.

“El trabajo que realizamos da resultados, los jóvenes que se acercan bajan sus niveles de estrés, se relajan, mejoran su autoestima, su estado físico y aumentan su atención y concentración, gracias al soporte emocional que ofrecen 22 coterapeutas de tiempo completo y 12 más que sólo están por la mañana, ya que se respetan las libertades de los animales, con la intención de educar y transmitir su tenencia responsable”.

CAETO ofrece intervención emocional a través de Terapias Asistidas con Perros (TAP), que son gratuitas, con coterapeutas que poseen características de comportamiento y manejo específicos, las cuales se complementan con sesiones psicológicas que brinda la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional, de la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU).