10 por ciento del empleo en la ciudad de Puebla, en el sector turístico

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de septiembre de 2025.- La llegada y prestación de servicios a visitantes y turistas en el municipio de Puebla, genera empleo para 46 mil 268 personas, y es la vocación de 13 mil 105 unidades económicas que este Día Mundial del Turismo y permanentemente, proyectan la gastronomía y atractivos de la ciudad.

De acuerdo con datos del Censo Económico 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Puebla, la actividad turística es la fuente de empleo de 46 mil 268 hombres y mujeres, en establecimientos de más de 14 giros relacionados con la industria de los servicios de la recreación, hospitalidad y hospedaje, quienes representan el 10.8 por ciento del total del personal ocupado.

Además, 13 mil 105 unidades económicas, equivalentes al 13.8 por ciento de las que operan en el municipio, trabajan en la oferta de productos y servicios del sector, tales como agencias de viajes, transportadoras, servicio de reservaciones, venta de campamentos, restaurantes y sitios de preparación de alimentos y bebidas, pensiones, hoteles, hostales, centros nocturnos y bares, entre otros.

Mientras que, con base en el más reciente reporte del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR) se confirma la tendencia de incremento de la llegada de turistas a la ciudad de Puebla, pues entre enero y agosto de 2025 se alcanzó la cifra de 2 millones 95 mil 623 personas, que son 45 mil 167 más, a los 2 millones 50 mil 456 que se registraron durante el mismo periodo, pero de 2024, es decir, 2.2 por ciento más.

Esta misma tendencia se observa en la comparativa de los periodos comprendidos entre octubre de 2024 y agosto de 2025 de la presente administración, respecto a los mismos meses pero del gobierno municipal anterior, pues en los 10 meses correspondientes a este gobierno llegaron 2 millones 933 mil 670 turistas, 43 mil 153 más, lo que equivale a 1.4 por ciento, con respecto a los 2 millones 890 mil 517 que se contabilizaron en los mismos meses, pero de los años previos.

En este sentido, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, reiteró el compromiso propio y de su equipo por trabajar en la proyección del patrimonio, gastronomía y cultura, que son los valiosos atractivos turísticos de la ciudad de Puebla.