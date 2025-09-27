Realizan en San Pedro Cholula ceremonia por consumación de la independencia de México

Desde Puebla
*27 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 204 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México en la Plaza de la Concordia, con la participación de regidores, secretarios, directores y personal del Ayuntamiento.
En su mensaje, Tonantzin Fernández destacó la importancia de honrar a las y los héroes que hicieron posible la soberanía e independencia de México, al tiempo de subrayar que conocer la historia permite corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor.
