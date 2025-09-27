Hasta dos o tres días podrían tardar en controlar incendio en parque industrial

Erika Méndez
La madrugada de este sábado se incendió una bodega de algodón ubicada en el Parque Industrial la Resurrección, lo cual, ha dejado diversos daños materiales.
El secretario general de Gobierno del municipio, Franco Rodríguez dijo que el techo del inmueble colapsó y los muros se deformaron por el calor.
Indicó que además, deberán derribar las laterales de la bodega para poder sofocar en su totalidad en el fuego.
Esto podría tomar de dos a tres días por la magnitud del incidente.
