CFE restablece suministro eléctrico en su totalidad en la Península de Yucatán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, con acciones inmediatas, ejecutó maniobras estratégicas y de telecontrol para el restablecimiento ágil del suministro eléctrico, en coordinación con la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en la Península de Yucatán, derivado de la falla que se presentó en líneas de alta tensión, con lo que salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades.

Con ello, detalló que se ha recuperado el servicio al 100% de los 2 millones 276 mil usuarios en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, cuyo restablecimiento transcurrió conforme a lo siguiente:

Al 16% de usuarios afectados se les restableció en 57 minutos.

Al 26.5% en 2 horas 40 minutos.

Al 48 en 3 horas 41 minutos.

Al 63% en 4 horas 41 minutos.

Al 100% en 6 horas 21 minutos.

Causa del apagón en Yucatán

La CFE agregó que realizará el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir recurrencia de eventos de este tipo, con la finalidad de dar cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e informar lo conducente a la sociedad.

“La CFE refrenda su compromiso en este tipo de contingencias, para recuperar el suministro a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de su personal y de la población”, puntualizó.