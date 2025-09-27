EU devuelve miles de piezas a México y enseña cómo frenar el saqueo cultural

Excelsior

Un inventario nacional, campaña de prevención y capacitación a comunidades donde se genera el mayor monto de robo de bienes culturales están entre las nuevas propuestas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para combatir este mercado ilícito que tiene como principal destino los Estados Unidos.

Irónicamente, es este mismo país el que ha regresado a México el mayor monto de piezas arqueológicas e históricas que incluso llegan a ser consignadas en galerías de arte, más de 10 mil 500 en una década, explicaron este día viernes expertos de ambos países durante el foro Estrategias Binacionales contra el Tráfico de Bienes en la Biblioteca Benjamín Franklin de la Ciudad de México.

Organizado por la Embajada de Estados Unidos en México, el evento abordó programas, áreas de oportunidad y hasta casos de éxito en ambos países. Pero también problemáticas como el robo silenciosos (no se reporta) en templos y otros lugares con gran valor cultural donde las autoridades mexicanas buscan ayuda de terceros.

Entre los más recientes ejemplos de repatriación está el de una talla de madera de Santa Rosa de Lima que se encontraba exhibida de manera ilegal en una galería de Santa Fe, Nuevo México, dijo el jefe de unidad de operaciones internacionales, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Arturo D. Colón Anguita.

“La galería la tenía a consignación por parte de una coleccionista”, dijo el funcionario de norteamericano, recordando que en diciembre de 2024 se llevó a cabo la devolución de la talla en una ceremonia en el Templo Mayor presidida por el ex embajador Ken Salazar.

Entre otras repatriaciones destacadas están la devolución en 2023 de un manuscrito histórico firmado por Hernán Cortés en 1527 y una estatua de San Antonio de Padua, registrada como monumento histórico desde 1940, en 2022.

Estados Unidos cuenta con regulaciones y un sistema de acción más efectivo que el de México para la detección y repatriación de bienes culturales robados. Por ejemplo, los agentes del orden están instruidos a hacer preguntas clave en la detección de objetos arqueológicos e históricos en puntos como los aduanales.

Además, trabajan de cerca como el Penn Museum de Filadelfia, el cual identifica el lugar de origen de las piezas y archivos, y el Cultural Heritage Center que ha ayudado a canalizar más de 2 millones de dólares en programas y fondos para la conservación de patrimonio.

Inventario y capacitación

Por su parte, Thalía Edith Velasco, de la Coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural del INAH, aseguró que en México se busca iniciar una campaña de prevención que conlleva capacitar a las comunidades para que inicien un inventario de bienes culturales en el país.