Armenta respalda y acompañará a la presidenta Claudia Sheibaum al evento por su primer año 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier acompañará a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al evento por su primer año de gobierno.
En entrevista, el ejecutivo estatal indicó que el 5 de octubre viajará a la Ciudad de México, para el evento multitudinario al que ha convocado la mandataria federal.
En otro tema, Armenta dijo que el próximo 29 de septiembre estará en Puebla el coordinador nacional del rescate del Río Atoyac, para dar a conocer la inversión total en la entidad con recursos estatales, federales e inversión de productores.
You may also like
-
EU devuelve miles de piezas a México y enseña cómo frenar el saqueo cultural
-
Hasta dos o tres días podrían tardar en controlar incendio en parque industrial
-
10 por ciento del empleo en la ciudad de Puebla, en el sector turístico
-
Continúa la entrega de mochilas y kits escolares en San Pedro Cholula
-
Presentan en el Congreso exhorto para que personas trabajadoras tengan pensión justa y digna