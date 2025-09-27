Armenta respalda y acompañará a la presidenta Claudia Sheibaum al evento por su primer año 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier acompañará a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al evento por su primer año de gobierno.

En entrevista, el ejecutivo estatal indicó que el 5 de octubre viajará a la Ciudad de México, para el evento multitudinario al que ha convocado la mandataria federal.

En otro tema, Armenta dijo que el próximo 29 de septiembre estará en Puebla el coordinador nacional del rescate del Río Atoyac, para dar a conocer la inversión total en la entidad con recursos estatales, federales e inversión de productores.