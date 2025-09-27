Con USEP, gobierno de Puebla acerca desarrollo, educación y salud a Zoquitlán: Armenta 

– El gobernador Alejandro Armenta afirmó que es un acto de justicia social y un logro histórico para la Sierra Negra.

ZOQUITLÁN, Pue.- Con un enfoque de justicia social para las familias de las comunidades apartadas del estado, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta, inició la construcción de la Universidad de la Salud en la Sierra Negra de Puebla, como parte de un logro histórico que acerca la educación a las y los jóvenes que viven en zonas de alta vulnerabilidad.

El ejecutivo estatal señaló que este campus de la Universidad de la Salud, es una obra social y humanista, diseñada estratégicamente para formar médicos y enfermeras especializados, que puedan ejercer y atender a la población en sus comunidades de origen. Además, el gobernador Alejandro Armenta comentó que ya son cuatro sedes de la USEP ubicadas en Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac, Tepexi de Rodríguez y ahora Zoquitlán.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado de Puebla, ejercerá un presupuesto de más de 49 millones de pesos para la construcción de este centro de educación superior y 20 millones de pesos en mobiliario y equipamiento especializado, el cual contará con aulas didácticas, laboratorios de anatomía y disección, área de cirugía, área de pediatría, unidad de cuidados intensivos, así como una sala de recuperación, como detalló el director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

Por su parte, el rector de la USEP, Martín de Jesús Huerta Ruíz, explicó que ya se cuenta con 64 personas que completan el grupo de Licenciatura en Medicina. Aclaró que mientras se llevan a cabo los trabajos de construcción del campus en Zoquitlán, se impartirán las clases en una sede provisional y, como se estableció el compromiso, a partir de enero de 2026 se trasladarán las y los alumnos a la primera etapa de las nuevas instalaciones.

Con el inicio de la construcción del nuevo campus de la Universidad de la Salud en Zoquitlán, el gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta, impulsa con visión humanista, y en sintonía con la directriz del gobierno de México, que preside la doctora Claudia Sheinbaum, el desarrollo educativo de las y los jóvenes de municipios con mayor pobreza y rezago.