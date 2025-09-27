Siembran 590 árboles en Puebla capital 

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de septiembre de 2025.- Gobierno de la ciudad, a través de la secretaría de Medio Ambiente, llevó a cabo exitosas jornadas de reforestación en distintas colonias, logrando la plantación de 590 árboles de diversas especies.

El titular de la dependencia, Iván Herrera destacó el impacto de esta estrategia para fortalecer el cuidado del ambiente y su impacto en las futuras generaciones: “Cada árbol que plantamos hoy es una inversión en el futuro de nuestras comunidades. Con estas acciones no solo recuperamos espacios verdes, también sembramos esperanza, bienestar y compromiso con las nuevas generaciones.”

Las actividades comenzaron el 20 de septiembre en Jardines de Santa Rosa, donde se plantaron 300 fresnos, 40 tronadoras y 50 tepozán, contribuyendo a la recuperación de espacios verdes en la colonia. El 25 de septiembre en colonia El Castillo con la siembra de 20 cazahuates, 15 tronadoras y cinco guayabos, reforzando la biodiversidad de la zona. Por último, el 26 de septiembre en Residencial Britania La Calera con la plantación de 250 pinos pseudostrobus, especie clave para la conservación de áreas forestales.

Asimismo, se agradeció la colaboración de personal del Sistema Municipal DIF y del IMPLAN, por su participación para el éxito de estas jornadas.