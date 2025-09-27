Video: Incendio en corredor industrial La Ciénaga, controlado 30%

Desde Puebla

En relación con el incendio registrado en una fábrica de algodón ubicada en el corredor industrial de La Ciénega, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que se llevan a cabo las labores de sofocación, con un avance del 30%.

Durante las labores de emergencia, y como parte de las acciones coordinadas con PC y Bomberos del estado, así como la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), se atendió el reporte realizado por la ciudadanía, desde la una de la madrugada.

El control del siniestro se mantiene en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones y tomar vías alternas, pues la Policía de la Ciudad mantiene resguardado el perímetro para evitar una incidencia mayor.

Por el momento no se reportan personas lesionadas, tratándose de un inmueble de tres mil metros cuadrados donde se combustionaron pacas de algodón en un diámetro aproximado de mil metros cuadrados.

Al respecto, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez informó que se mantiene un monitoreo de este incidente, debido a la posibilidad de que el algodón continúe consumiéndose.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.