Continúa la entrega de mochilas y kits escolares en San Pedro Cholula

*Más niñas y niños de preescolar han sido beneficiados con este programa del DIF Municipal*

Desde Puebla

*27 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, y el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, continúan generando programas y apoyos que fortalecen el desarrollo y la estabilidad de las familias cholultecas.

La presidenta municipal destacó que existe coordinación con los órdenes federal y estatal, representados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, respectivamente, en favor de la educación y la economía de las familias.

En este sentido, el DIF Municipal mantiene vigente el programa Amoxtli, que entrega mochilas y kits escolares a niñas y niños de todos los preescolares públicos y CAIC’s del municipio, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para que cursen sus estudios en mejores condiciones.

En días recientes, la Mtra. Lupita Fernández, acompañada de personal del DIF Municipal, entregó estos apoyos en los siguientes planteles:

Preescolar Rosario Castellanos

CAIC San Juan Tlautla

Preescolar Ignacio Manuel Altamirano

Jardín de Niños Estefanía Castañeda

CAIC Miguel Hidalgo, turno vespertino

CAIC San Matías Cocoyotla

Jardín de Niños México

CAIC Niños Héroes, turno vespertino

CAIC Santiaguito

Lupita Fernández aseguró que el DIF Municipal tiene el compromiso de velar por el bienestar de las familias cholultecas y que este tipo de apoyos impactan no sólo en la educación de las y los estudiantes, sino también en la economía de sus padres.

Cabe destacar que las mochilas entregadas son de alta calidad, mientras que los kits escolares incluyen libretas, plastilina, colores, lápiz, sacapuntas, goma, tijeras y crayolas.