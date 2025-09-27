IMACP extiende exposición “El murmullo de los océanos”

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de septiembre de 2025. – Con más de 200 mil visitantes en casi tres meses, la exposición “El Murmullo de los Océanos” del artista César Menchaca se consolida como un rotundo éxito cultural en la capital poblana, alcanzando una cifra histórica de asistencia en la Galería del Palacio Municipal.

Debido a la extraordinaria respuesta del público, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), ha decidido extender la muestra hasta el 2 de noviembre, permitiendo que más personas puedan disfrutar de esta experiencia única.

La exposición, inaugurada el pasado 17 de julio, fusiona el arte huichol con materiales contemporáneos y un poderoso mensaje ambiental. A través de esculturas monumentales decoradas con chaquira tradicional y plásticos recolectados en playas mexicanas, Menchaca invita a reflexionar sobre la urgencia de proteger los océanos.

“El Murmullo de los Océanos” ha cautivado tanto a poblanos como a turistas por su belleza estética y su mensaje profundo, convirtiéndose en un referente de la agenda cultural de la ciudad. La muestra puede visitarse de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, en la Galería del Palacio Municipal, con entrada libre.