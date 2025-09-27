Con Tonantzin Fernández, avanza la transformación de la infraestructura en San Pedro Cholula

Staff/RG

Se dio el banderazo de arranque de dos obras en las juntas auxiliares de San Diego Cuachayotla y San Sebastián Tepalcatepec

26 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – Con el firme compromiso de construir un municipio con mejores condiciones de vida, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, puso en marcha la segunda etapa de rehabilitación de calles y obras públicas en distintas comunidades.

Este viernes, la administración municipal 2024-2027 dio el banderazo de arranque de dos proyectos largamente solicitados por las y los cholultecas:

San Diego Cuachayotla: Rehabilitación de la calle Cholula, entre la Carretera Federal y el cadenamiento 0+250. Debido al abandono y falta de mantenimiento, el bacheo dejó de ser suficiente, por lo que será reconstruida con concreto asfáltico.

San Sebastián Tepalcatepec: Sustitución del drenaje sanitario en la calle Reforma, entre Carretera Federal y calle Cholula. Después de 25 años sin intervención, esta infraestructura será renovada para garantizar un servicio seguro y eficiente.

Durante el arranque de obras, la presidenta municipal destacó que su gobierno escucha y atiende las principales necesidades de la población: “Estamos trabajando sin descanso por la transformación de San Pedro Cholula; hoy las voces del pueblo se convierten en acciones concretas para mejorar su calidad de vida”.

Finalmente, Fernández subrayó que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que los recursos públicos se traduzcan en obras, programas de bienestar y servicios que fortalezcan el desarrollo de todas y todos.