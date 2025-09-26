Los Inconformes presentan ‘Platino’

Staff/RG

Llegan a Colombia para participar en el Ska Para Todos Fest

La banda de ska y rock puertorriqueña Los Inconformes ha estado en constante actividad durante 2025. Luego de lanzar el sencillo ‘Mi sol de verano’, ahora presentan ‘Platino’; además el grupo confirma una presentación en Colombia para el próximo 21 de noviembre en Bogotá en el marco del festival Ska Para Todos Fest.

‘Platino’ es una canción de rock moderno que cuenta una historia de amor fugaz y verdadero, pero pasajero. Es perfecta para dedicar a esa persona especial que inspira, emociona y saca la mejor versión del otro. Aborda temáticas como amor desenfrenado, locura y desespero por alguien; y apego total.

“Es una canción de amor de esos que dura poco, pero que te vuelve loco de repente, que no puedes contenerte y que no dejas de contar los minutos para volver a ver a esa persona. Es más, parecería un amor de mentira, demasiado bueno para ser realidad… por eso la frase “No fue una falsa realidad…” En fin, un amor platino”, cuenta la agrupación.

Escucha ‘Platino’ en Spotify

A nivel musical, ‘Platino’ tiene una inspiración de múltiples vertientes dentro del rock como guitarras de rock progresivo, un bajo pegándole duro a las cuerdas y el toque característico de Los Inconformes con su sección de vientos para darle el toque especial a la canción. La melodía vocal es melancólica, profunda y sensual, muy acorde a la letra del sencillo.

“Creemos que esta canción puede llegar a una audiencia mucho más amplia en Latinoamérica y una vez más demostramos que nos gusta fusionar diferentes géneros musicales. En la música, así como en la vida, no hay que limitarse, ni encajonarse en una esquina, por el contrario, hay que atreverse a explorar otras sonidos, rumbos y vertientes. Es parte de la evolución”, agrega Los Inconformes.

El video de ‘Platino’ tiene una mezcla de dos conceptos: la primera se centró una pareja y su interacción física y sentimental con un toque de sensualidad y erotismo, y la segunda recrea un video clásico de las bandas ‘hair bands’ de los años 80.

Según la banda, “Un chico ve a una mujer caminando hacia un establecimiento, la sigue, y cuando entra al local se refleja como si entrara en otra dimensión donde está tocando una banda con estilo hairband de los ochenta; mientras tanto, él sigue pendiente de la chica que lo dejó loco. Al final, es como si todo hubiese sido una fantasía y nada de lo que vio sucedió realmente… “una falsa realidad”.

Si quieres levantarte el ánimo y las energías, escucha ‘Platino’, si quieres escuchar música bien alta y que retumben las bocinas, escucha ‘Platino’; y si quieres recordar a ese amor que te voló la cabeza, escucha ‘Platino’.

Los Inconformes se presentarán en Colombia el próximo 21 de noviembre en Capital Music (carrera 13 # 48-90) en Bogotá en el marco del Ska Para Todos Fest en donde compartirán escenario con artistas como Jamaica 69, Maskatesta y Travelers All Stars de México, y Skatma de Colombia.