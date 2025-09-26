En 2024 se registraron 1 672 227 nacimientos en México

Staff/RG

La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7; disminuyó 4.5 respecto al año anterior.

De las personas registradas, 82.0 % obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año.

Chiapas presentó la tasa más alta de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, con 86.7.

De las personas registradas, 49.4 % correspondió a mujeres y 50.6 %, a hombres.

La Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) se genera anualmente a partir de la información que se capta durante el registro de los nacimientos que realizan las Oficialías del Registro Civil en todo el país. La información que integra la ENR la suministraron 4 924 fuentes informantes.

I. PRINCIPALES RESULTADOS

Características del nacimiento

En México, durante 2024, se contabilizaron 1 672 227 nacimientos registrados. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7. La disminución fue de 4.5 respecto al año anterior.

Las entidades federativas con las tasas más altas de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fueron Chiapas, con 86.7; Durango, con 58.9; y Nayarit, con 58.6. Las más bajas se presentaron en Ciudad de México, con 32.8; Yucatán, con 38.1; e Hidalgo, con 38.3

En seis casos no se especificó el sexo de la persona. Se registraron 102.6 hombres por cada cien mujeres.

La edad más frecuente en la que se registraron las personas fue cuando contaban con menos de un año. El porcentaje de registros a esta edad ascendió a 82.0. De las personas registradas 7.2 % tenía 6 años y más

Características de la madre

Las madres entre 20 y 24 años de edad al momento del nacimiento representaron 23.88 % del total de nacimientos registrados. Siguieron las que tenían entre 25 y 29 años, con 22.59 por ciento. Un 0.36 % correspondió a madres menores de 15 años. Las categorías por edad