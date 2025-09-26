Video: Ambulantes invaden parquímetros de la 10 y 12 Poniente

María Tenahua
Los cajones destinados para el sistema de parquímetros en las calles 10 y 12 Poniente se encuentran invadidos por ambulantes, quienes ocupan carpas, maniquíes y estructuras metálicas.
Durante un recorrido, se observó que los informales ocupan hasta carpas de color blanco para vender sus productos.
En entrevista, el titular de la secretaría general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, declaró que estos espacios no pueden ser utilizados por el comercio informal, por tanto, se reforzarán los operativos de personal de Vía Pública.
You may also like
-
Video: Ariadna Ayala confirmó el concierto gratuito de Astrid Hadad
-
23 unidades inmovilizadas con parquímetros: Norman Campos
-
Gobernador Armenta inaugurará este sábado el campus de la USEP en Zoquitlán
-
Vuelca camioneta con tanques de gas en Huauchinango
-
Video: Restauranteros acusan que hasta con policías les exigen cumplir trámites de Normatividad