Video: Ambulantes invaden parquímetros de la 10 y 12 Poniente

María Tenahua

Los cajones destinados para el sistema de parquímetros en las calles 10 y 12 Poniente se encuentran invadidos por ambulantes, quienes ocupan carpas, maniquíes y estructuras metálicas.

Durante un recorrido, se observó que los informales ocupan hasta carpas de color blanco para vender sus productos.

En entrevista, el titular de la secretaría general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, declaró que estos espacios no pueden ser utilizados por el comercio informal, por tanto, se reforzarán los operativos de personal de Vía Pública.