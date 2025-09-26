23 unidades inmovilizadas con parquímetros: Norman Campos

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad del ayuntamiento de Puebla, Norman Velázquez, informó que desde que comenzararon los parquímetros han instalado 23 inmovilizadores o arañas a conductores sin placas, que se estacionan en estos espacios.

También se les han aplicado sanciones económicas.

En este sentido, destacó que algunos usuarios portan placas con soldaduras o remaches y esto no está permitido, por ello, los supervisores de movilidad colocan las arañas.

Ante esto, señaló que quienes cometen esta acción son infraccionados, además deben pagar el arrastre de la unidad, sino se reclama en un tiempo de 24 horas.