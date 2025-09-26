Video: Ariadna Ayala confirmó el concierto gratuito de Astrid Hadad

Presentó el mural del 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl

María Huerta

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, inauguró el mural del 60 Aniversario del Huey Atlixcáyotl, realizado por el artista Daniel López.

A través de un video, la edila indicó que este mural es un trabajo extraordinario, invitó a la sociedad a acudir a la plaza de armas en punto de las 19:00 horas para el concierto de Astrid Hadad.

El Huey Atlixcáyotl se celebrará el próximo domingo 28 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en el Cerro de la Danza.