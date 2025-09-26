Video: ¡ALERTA! Habrá cambios en la ruta 5

Desde Puebla
Usuarios de la Ruta 5 deberán estar atentos, ya que habrá cambios en su recorrido sobre la avenida 14 sur de Infonavit La Margarita.
Cabe destacar que esta ruta también llega a Plaza San Pedro.
En unos días que se darán a conocer las modificaciones, a fin de que los usuarios no se vean afectados.
