Video: ¡ALERTA! Habrá cambios en la ruta 5

Usuarios de la Ruta 5 deberán estar atentos, ya que habrá cambios en su recorrido sobre la avenida 14 sur de Infonavit La Margarita.

Cabe destacar que esta ruta también llega a Plaza San Pedro.

En unos días que se darán a conocer las modificaciones, a fin de que los usuarios no se vean afectados.