5 estados bajo presión por diversificación criminal

México Evalúa

Reporte cuatrimestral de violencia delictiva en México, enero-agosto 2025

La violencia se diversifica en cinco entidades clave: Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California.

Baja California, Sonora y Sinaloa se mantienen como epicentros de violencia letal y delitos patrimoniales, en donde prevalece la guerra entre grupos criminales.

En contraste, cinco entidades se destacan en contención y resiliencia frente al crimen: Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro

Entre enero y agosto de 2025 se confirmó la coexistencia de dos realidades. Por un lado, estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Baja California enfrentaron una multiplicidad de organizaciones en disputa por el territorio, con presencia simultánea de violencia letal, extorsión y delitos patrimoniales.

Por otro lado, Yucatán, Campeche, Durango, Aguascalientes y Querétaro constituyeron, de manera general, islotes de resiliencia, donde la incidencia delictiva se mantuvo baja o en retroceso.

Ante estos contrastes, la clave para la política pública es doble: contener los focos rojos con intervenciones focalizadas y aprender de las experiencias exitosas para replicarlas en territorios más vulnerables.

En el reporte anexo, analizamos el comportamiento cuatrimestral de la violencia delictiva asociada a las actividades de las organizaciones criminales y que, por dicho motivo, cuentan con mayor impacto político, económico y social. En específico: violencia letal, extorsión, narcomenudeo, secuestro, robo de vehículo, robo a transportista y robo a negocio.

Fenómenos que destacan

1. Prevalece el conflicto en el noroeste del país a causa de la guerra entre los Chapos y los Mayos y la participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

2. En el sureste, principalmente Tabasco, persiste la guerra entre el CJNG y la Barredora.

3. En el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, buscan apropiarse de los mercados ilícitos, como el robo de hidrocarburos o narcomenudeo.