Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (26 de septiembre)

En 2023, la tasa de fecundidad en las adolescentes hablantes de lengua indígena fue de 90.3 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.

De las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena, 26.6 % utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

42.0 % de las adolescentes hablantes de lengua indígena sexualmente activas usaba métodos anticonceptivos.

El 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, con el propósito de sensibilizar a la población respecto a este tema que impacta la salud, el desarrollo social y económico de las adolescentes y la sociedaden general. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información estadística sobre fecundidad y sexualidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, particularmente de aquellas que son hablantes de lengua indígena, con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.

Sexualidad adolescente

En 2023, en México había 5.3 millones de mujeres de 15 a 19 años, las cuales representaron 7.9 % del total de la población femenina en el país. De esas, 34.8 % ya había iniciado su vida sexual al momento de la entrevista. De este último grupo, la mitad era sexualmente activa. En cuanto a las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena, la encuesta identificó a cerca de 228 mil, que representaron 5.9 por ciento. La tercera parte (34.2 %) ya había iniciado su vida sexual y de estas, la mitad (51.2 %) era sexualmente activa.

Del total de las adolescentes que había en el país y que ya habían iniciado su vida sexual, 66.9 % utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual: el más común fue el preservativo o condón masculino (92.2 %). Le siguieron la píldora del día siguiente o anticoncepción de emergencia (4.0 %) y los métodos hormonales (3.5 %). De las adolescentes hablantes de lengua indígena que habían iniciado su vida sexual, 26.6 % usó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, principalmente el condón masculino (81.6 %). Le siguieron métodos no hormonales (9.5 %) y hormonales (8.0 %).