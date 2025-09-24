Video: Antorcha Guadalupana llega a Puebla; acusan deportación de 56 mil migrantes

María Tenahua

La Antorcha Guadalupana realizó una parada en la parroquia de la Asunción, conocida como la iglesia del migrante en la colonia Aquiles Serdán, debido a que salió de la Basílica de Guadalupe el pasado 30 de agosto y se tiene estimado que su recorrido finalice el próximo 12 de diciembre.

Ante esto, Manuel Romero Cagigal señaló que a la fecha se han deportado de Estados Unidos, 56 mil migrantes ante la reforma migratoria de Donald Trump.

Aunque durante la celebración religiosa no especificó cuántos poblanos han arribado en ese grupo de 56 mil personas deportadas, porque la autoridad nacional no ha sido puntual en este caso.