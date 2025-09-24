De varios plomazos ejecutaron a un hombre en Pantepec

Desde Puebla

En el momento que Rubén Jorge Luis Sampayo Cruz, de 21 años de edad, “el Cacahuate”, platicaba con unos amigos en la calle de Las Flores y 20 de Noviembre de la junta auxiliar de Mecapalapa en Pantepec, dos sujetos en una motocicleta directamente lo agredieron a tiros, quedó herido de gravedad, fue trasladado con vida al hospital integral de Venustiano Carranza, donde lamentablemente perdió la vida a causa de las lesiones por las balas, informaron las autoridades.

Trascendió que fueron siete impactos de arma de fuego a Rubén Jorge Luis Sampayo Cruz, de 21 años, apodado “el cacahuate”.

Tras cometer la agresión los presuntos sicarios huyeron con rumbo desconocido.