Inseguridad Slider Principal

De varios plomazos ejecutaron a un hombre en Pantepec

By Redaccion2 / 24 septiembre, 2025

Desde Puebla

En el momento que Rubén Jorge Luis Sampayo Cruz, de 21 años de edad,  “el Cacahuate”, platicaba con unos amigos en la calle de Las Flores y 20 de Noviembre de la junta auxiliar de Mecapalapa en Pantepec, dos sujetos en una motocicleta directamente lo agredieron a tiros, quedó herido de gravedad,  fue trasladado con vida al hospital integral de Venustiano Carranza, donde lamentablemente perdió la vida a causa de las lesiones por las balas, informaron las autoridades.

Trascendió que fueron siete impactos de arma de fuego a Rubén Jorge Luis Sampayo Cruz, de 21 años, apodado “el cacahuate”.

Tras cometer la agresión los presuntos sicarios huyeron con rumbo desconocido.

 

You may also like

Categorías