La Rectora Lilia Cedillo devela placa conmemorativa en reconocimiento a la labor del doctor Manuel Martín Ortiz

En las instalaciones de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Desde Puebla

Al develar la placa conmemorativa del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) “Dr. Manuel Martín Ortiz”, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DCyTIC) de la BUAP, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció la trayectoria de dicho investigador, responsable de la planeación de este espacio fundamental para el desarrollo académico y tecnológico de la institución.

“Reconocemos su trayectoria de más de cuatro décadas dedicadas a la enseñanza y la investigación. Gracias a ello, se convirtió en un ejemplo de vida y entrega que dejó huella en muchas generaciones de estudiantes”, expresó. A su vez, Marco Antonio de los Santos Landa, titular de la DCyTIC, comentó que este centro lleva el nombre de un gran maestro, colega y amigo.