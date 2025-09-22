Detienen a dos presuntos rateros de casa habitación

– Formaban parte de un grupo delictivo con operaciones en San Martín Texmelucan, Tepeaca, San Andrés Cholula y el estado de Veracruz.

– También, se aseguró una camioneta, a la cual se le dio seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia con conexión al C5i.

Desde Puebla

JUAN C. BONILLA, Pue.- En una acción contundente contra la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a dos presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación con violencia, los cuales operaban en Puebla y Veracruz.

La oportuna intervención de las fuerzas federales y estatales permitió detener a Sergio N., de 34 años y Enrique N., de 48 años, en la localidad de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla.

Durante esta acción, la SSP y la SEMAR aseguraron dos armas de fuego, 20 cartuchos útiles, dinero en efectivo, posible droga y una camioneta con placas de circulación del estado de Veracruz.

Con base en la información obtenida a través de la red de videovigilancia conectada al C5i, la unidad mencionada también estaría relacionada en la comisión de diversos delitos. Asimismo, se tomó conocimiento que los ahora detenidos operaban en San Martín Texmelucan, Tepeaca, San Andrés Cholula y en el estado de Veracruz.

La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dichos sujetos como responsables de otros delitos, formalice su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).