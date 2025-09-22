Delfina Gómez destaca avances en medio ambiente, bienestar animal y educación

EL VALLE

En sus últimos spots informativos previos a su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó avances clave en materia ambiental, bienestar animal y educación, ejes prioritarios de su administración.

A través de los videos compartidos en redes sociales, destacó el compromiso con la conservación del medio ambiente, informando que a través de brigadas estatales, se logró la plantación de más de dos millones de árboles en diversas regiones del estado. Estas acciones fueron complementadas con el fortalecimiento de operativos para combatir la tala ilegal, un problema que afecta gravemente a los bosques mexiquenses.

Asimismo, mencionó que, con la aplicación del Atlas de Riesgo, la entidad logró una reducción significativa en la incidencia de incendios forestales, protegiendo no solo ecosistemas, sino también a las comunidades asentadas cerca de las zonas boscosas.

Otro de los temas que destacó en su mensaje fue el del bienestar animal, en el que señaló que, bajo su administración, se ha impulsado una nueva visión de respeto hacia los animales de compañía y el cuidado de los “seres sintientes”.

En este sentido, destacó la creación de nuevos Centros de Bienestar Animal, que brindan atención médica, jornadas de vacunación y campañas de esterilización. Además, a través de campañas de adopción, se ha facilitado que perros y gatos en situación de calle encuentren un nuevo hogar, promoviendo la cultura de adopción y el cuidado responsable.

También, en otro de sus spots, destacó que “La transformación del Estado de México comienza por la educación”, subrayando que el impulso a este sector ha sido una de las prioridades de su gobierno con una inversión sin precedentes en becas, útiles escolares y apoyo al deporte juvenil.

En los últimos dos años, dijo, se han entregado más de 120 mil becas a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, con el objetivo de evitar la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Además, se han distribuido tres millones de paquetes de útiles escolares, una medida que busca aliviar la carga económica de las familias mexiquenses. Paralelamente, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Educación, como parte de una estrategia integral para la profesionalización docente y la mejora de los procesos educativos.

En el ámbito deportivo, también se informó sobre el respaldo a jóvenes talentos del alto rendimiento, con apoyos específicos para que continúen su desarrollo dentro y fuera del país.

A través de una campaña compuesta por ocho spots difundidos en redes sociales desde el pasado 15 de septiembre, la mandataria mexiquense ha dado cuenta de los logros alcanzados en el segundo año de su gestión, buscando visibilizar los avances en diversas áreas como seguridad, salud, economía, obra pública, vivienda y desarrollo social.

En sus mensajes, la maestra Delfina Gómez ha reiterado que “recorriendo el territorio y escuchando a la gente se logran buenos resultados”, lo cual ha guiado su forma de gobernar desde que asumió el cargo en 2023.