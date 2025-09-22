64% de mexicanos han presenciado faltas de respeto vial: Encuesta de Research Land

Staff/RG

En México, el costo económico de los hechos de tránsito es de 1.4% del PIB; al año fallecen entre 15 mil y 16 mil personas por esta causa y un tercio de los decesos en carretera son peatones y motociclistas: ONU.

El 67% de los mexicanos consideró que respetar las señales y los límites de velocidad es crucial para evitar accidentes de tránsito; sin embargo, 64% expuso que frecuentemente o siempre ha presenciado faltas de respeto vial, de acuerdo con la encuesta de Movilidad que elaboró Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Además, 16% dijo que lo ideal es evitar distractores como el móvil y la música alta, 9% afirmó que una medida de prevención es tener buena visibilidad lo que incluye luces y espejos, mientras que 8% comentó que mantener distancia con otros vehículos.

Ello en un contexto en el que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 ocurrieron 374 mil 949 hechos de tránsito en el país.

Peatones y motociclistas. los más vulnerables en hechos de tránsito

La Organización de las Naciones Unidas señala que, en México, el costo económico de los hechos de tránsito equivale a 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), no obstante, apenas el 30% del parque vehicular está asegurado, conforme los registros de la AMIS. La ONU también indica que al año fallecen entre 15 mil y 16 mil personas por accidentes viales y un tercio de todos los decesos en carretera eran peatones o motociclistas.

En este sentido, Research Land preguntó cómo describiría el respeto entre conductores de autos y motos, y la respuesta tiene hallazgos interesantes. El 30% dijo que es muy buena, mientras que el 29% aseguró que es mala, 21% contestó que regular y 20% declaró que buena.

“Respecto a los datos demográficos de los usuarios de las motocicletas, el 42% ya son mujeres que se mueven en este tipo de transporte. Otro dato interesante es que no hay diferencia entre niveles socioeconómicos en cuanto a la usabilidad de estos vehículos de dos ruedas y que, hoy por hoy son el único modo de transporte que tienen algunas personas”, resaltó Pablo Levy, Director General de Research Land.

Otro rubro en el que indagó la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX es lo que hace falta en las ciudades para mejorar la seguridad vial. El 33% de los mexicanos dijo que es indispensable tener más carriles y mejor señalización, otro 33% expresó que se requieren campañas de educación vial, 21% comentó que más vigilancia y sanciones, en tanto que 14% propuso zonas exclusivas para motos y bicicletas.

Si bien no existe un registro del número de infracciones viales en el país, al cuestionar sobre qué hacen los mexicanos cuando alguien comete una infracción frente a ellas y ellos, 38% respondió que mantiene la calma y sigue su camino; 24% aseguró que no le ha pasado; 16% manifestó que reclama o toca el claxon; y 9% contestó que se frustra, pero no reacciona.

