Confirma Tribunal de Alzada sentencia de más de 11 años de prisión contra policía municipal responsable de tortura

Staff/RG

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primer grado con base a los argumentos vertidos por la Fiscalía General del Estado, contra Guadalupe N., elemento de la Policía Municipal de Puebla, quien deberá permanecer más de 11 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de tortura, en agravio de un ciudadano.

Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2018, cuando la víctima y una acompañante fueron interceptados por el hoy sentenciado en conjunto con otro elemento policiaco, quienes se desplazaban en vehículos particulares, privando de la libertad al masculino para trasladarlo a un lugar aislado.

La víctima fue golpeada en distintas partes del cuerpo, asfixiada con una bolsa de plástico y sometida a descargas eléctricas. Además, sufrió una fractura en la clavícula como resultado de la agresión. Estos actos fueron cometidos con el propósito de interrogarla sobre presuntos vínculos con robos ocurridos en las zonas de Angelópolis y La Calera.

También fue obligado a entregar dinero en efectivo tras haber sido llevado a su domicilio. Posteriormente, los elementos intentaron incriminarlo con la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.

Derivado de estos hechos, en 2024 la autoridad judicial determinó una pena privativa de libertad de 11 años, 3 meses de prisión, no obstante, la defensa promovió un medio de impugnación.

Mediante análisis, el Tribunal de Alzada confirmó la condena al considerar que existen elementos probatorios suficientes que acreditan la plena responsabilidad penal del sentenciado.