Recuperan de barranco avioneta en la que murió Débora Estrella

Excelsior

Durante la madrugada de este domingo, Protección Civil de Nuevo León realizó maniobras para sacar de un barranco la avioneta en la que falleció la conductora de Multimedios, Débora Estrella, y recuperar su cuerpo y el del piloto de la unidad, Bryan Ballesteros.

Los elementos brindaron apoyo a la Fiscalía General de Justicia del estado en las labores que se prolongaron hasta después de las 04:00 horas.

La aeronave que se desplomó la tarde de ayer sábado en las inmediaciones del Parque Industrial Mitras, en el ayuntamiento de García, se encontraba en un barranco de unos 10 metros.

Una vez en una zona segura se realizaron maniobras para la extracción de los cuerpos con el uso de material hidráulico.

En el sitio se aplicó producto químico retardante para evitar cualquier riesgo.

El deceso de la conductora conmocionó a la comunidad de Nuevo León que se volcó en muestras de apoyo para su familia y sus seres queridos, a través de las redes sociales.

Colegas de Estrella también se pronunciaron ante su deceso y compartieron recuerdos y anécdotas junto a la presentadora del Telediario matutino.

Informe oficial de Protección Civil Nuevo León

El domingo 21 de septiembre de 2025, Protección Civil estatal difundió una actualización sobre el operativo

Ubicación: Laderas/Riveras Interpuerto, Parque Industrial Ciudad Mitras, García, N.L.

Al arribar al lugar, los equipos confirmaron la caída de la aeronave y procedieron a asegurar la zona.

Se aplicó producto químico retardante para evitar cualquier riesgo de incendio o explosión.

Posteriormente, con el apoyo de distintas corporaciones, “se iniciaron las maniobras para colocar la aeronave en una zona segura y realizar la extracción de los cuerpos”.

Corporaciones que acudieron al operativo