Muere la conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en Nuevo León

Excelsior
La conductora de noticias, Débora Estrella, perdió la vida al desplomarse la avioneta en la que viajaba este sábado, en Nuevo León.
Los hechos se registraron en el municipio de García, en el Parque Industrial Mitras, reportó Protección Civil del estado.
El piloto de la aeronave fue identificado como Bryan Ballesteros Argueta, quien también falleció.
El accidente fue reportado antes de las 19:00 horas en el. cruce de Laderas y Riveras, en el referido parque.
La Fiscalía confirmó el deceso de la conductora de televisión y el piloto.
You may also like
-
SEDIF da paso histórico en la salud mental de niños y adolescentes
-
Recuperan de barranco avioneta en la que murió Débora Estrella
-
Video: Llega a Puebla la lucha por detener el genocidio israelí contra palestina
-
En la BUAP luchan -con resultados- contra la diabetes
-
Murió abuelita tras caer a cisterna vacía en Tehuacán