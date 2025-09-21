La conductora Débora Estrella falleció tras el desplome de una avioneta en García, Nuevo León.

Nacional Slider Principal

Muere la conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en Nuevo León

By Redaccion1 / 21 septiembre, 2025
La conductora Débora Estrella falleció tras el desplome de una avioneta en García, Nuevo León.

Excelsior

La conductora de noticias, Débora Estrella, perdió la vida al desplomarse la avioneta en la que viajaba este sábado, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el municipio de García, en el Parque Industrial Mitras, reportó Protección Civil del estado.

El piloto de la aeronave fue identificado como Bryan Ballesteros Argueta, quien también falleció.

El accidente fue reportado antes de las 19:00 horas en el. cruce de Laderas y Riveras, en el referido parque.

La Fiscalía confirmó el deceso de la conductora de televisión y el piloto.

You may also like

Categorías