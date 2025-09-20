Suburbano en Edomex sufrirá afectaciones en servicio; impactará a usuarios

Excelsior

Si utilizas en Tren Suburbano en el Estado de México, esto te interesa: Del sábado 20 al jueves 25 de septiembre, se llevarán a cabo trabajos importantes en las vías del Tren Suburbano.

Las obras buscan unir las vías que ya existen con el nuevo ramal que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta conexión será parte del ramal Lechería-AIFA, que busca mejrar la movilidad entre la zona metropolitana y el nuevo aeropuerto.

Durante esos días, el servicio del Tren Suburbano e verá afectado, ya que los TRENES PASARÁN CON MENOS FRECUENCIA de lo habitual.

Esto significa que los usuarios pasarán más tiempo de espera en las estaciones. Para tratar de que el impacto no sea tan fuerte, se podnrán en operación TRENES DOBLES, es decir, unidades más largas que pueden llevar a más pasajeros en cada viaje.

Los trabajos en cuestión consisten en unir físicamente las vías existentes con las nuevas que se están construyendo hacia el AIFA.

Esta conexión es parte esencial del proyecto, ya que permitirá que, en el futuro, los pasajeros puedan llegar directamente desde Lechería hasta el aeropuerto, sin necesidad de usar otro medio de transporte.

Este nuevo ramal no solo beneficiará a quienes viajan en avión. También será útil para trabajadores del aeropuerto y habitantes de municipios como:

Tultitlán



Tultepec



Nextlalpan



Zumpango

Que es donde se planean construir estaciones intermedias. Con esto, se espera mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para miles de personas en el norte del Valle de México.

Aunque ha habido varios cambios en la fecha de inauguración, el objetivo actual es que este nuevo ramal del Tren Suburbano entre en operación hacia finales de 2025. Mientras tanto, seguirán las obras de conexión, por lo que es importante estar atento a los avisos sobre modificaciones en el servicio.