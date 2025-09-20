Sábado nublado y con 50% de posibilidad de lluvia en Puebla capital

Desde Puebla

Este día, se espera un clima parcialmente nublado con media probabilidad de lluvia durante la tarde.

Se estima una acumulación de entre 0 y 5 mm alrededor de las 15:00 horas. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 14°C. Se recomienda tomar precauciones ante el índice UV extremo, el cual representa un riesgo elevado para la piel y la salud en general durante la exposición prolongada al sol.

Por otro lado, la calidad del aire se mantiene en niveles buenos, lo cual permite realizar actividades al aire libre sin riesgos mayores. Sin embargo, se solicita mantenerse atentos a cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día. Esta información es proporcionada por fuentes oficiales, como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante posibles eventualidades relacionadas con lluvias o fenómenos hidrometeorológicos, la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas que contribuyan a su seguridad y la de sus familias.

Se sugiere la limpieza de coladeras, targeas y frentes de los hogares para evitar obstrucciones que puedan provocar inundaciones.

Asimismo, es importante tener un plan de emergencia, identificando rutas de evacuación seguras y zonas altas que puedan servir como refugio en caso de presentarse una situación de riesgo.