Frustran robo sacro en San Diego Cuachayotla

Desde Puebla

Gracias a la oportuna intervención de la ciudadanía y la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, se logró la detención de un hombre que intentó sustraer artículos sacros del interior de la iglesia de la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla.

Durante la madrugada de este sábado, vecinos reportaron la presencia de un individuo dentro del templo ubicado en la intersección de Calle Coatepec y Calle Iglesias. De inmediato, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y sorprendieron al sujeto en posesión de utensilios eucarísticos, además de haber ocasionado daños al inmueble.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la SSC Cholula para la puesta a disposición correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se determine su situación legal por su presunta participación en los delitos de robo al interior de inmueble religioso, allanamiento y daños a propiedad ajena.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de salvaguardar el patrimonio religioso y cultural de las comunidades, así como de garantizar la seguridad de las y los cholultecas.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la colaboración activa y reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia 222 247 05 62 y 911, lo que permite actuar de manera inmediata y fortalecer la seguridad en el municipio.