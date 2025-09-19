Suman 25 personas muertas tras explosión de pipa en Puente de La Concordia, Iztapalapa

MILENIO

Las cifras fueron emitidas por autoridades de la Secretaría de Salud capitalina, quien da seguimiento diario al estado de salud de las víctimas.

La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) informó esta mañana, en punto de las 10:00 horas, que el número de personas fallecidas asciende a 25 tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte, los pacientes permanecían en estado crítico en distintos hospitales de la Ciudad de México hasta que perdieron la vida a causa de complicaciones.

Por lo que al corte de este viernes 19 de septiembre la dependencia de salud capitalina informa que el balance de víctimas por la explosión en la zona de Santa Martha se mantiene en:

Hospitalizaciones: 21

Altas: 38

Muertos: 25

Cronología: Tragedia en Santa Martha

Según los primeros resultados de los peritajes, hechos por la Fiscalía capitalina, la pipa involucrada en el accidente tenía como origen Tuxpan, Veracruz, y se dirigía hacia una estación de gas ubicada en Tláhuac.

Durante su incorporación a la autopista México-Puebla, el vehículo perdió el control al tomar una curva con inclinación ascendente, lo que provocó que se estrellara contra dos muros de contención.

El impacto ocasionó que el contenedor de gas se volcara, generando una fisura de aproximadamente 40 centímetros en la parte frontal izquierda. Esta fractura derivó en una fuga de gas con una dispersión que alcanzó un radio de 180 metros.

Dentro de ese perímetro se originó una chispa que desencadenó el incendio.

La titular de la Fiscalía señaló que el golpe fue provocado por un objeto sólido, posiblemente una pieza del propio camión o del muro, elementos que aún están siendo analizados por los peritos.