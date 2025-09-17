Miércoles nublado y buena probabilidad de lluvia en Puebla capital

Desde Puebla

Puebla, Pue, a 17 de septiembre de 2025.-* El Gobierno de la Ciudad informa a la población que de acuerdo con el pronóstico meteorológico, este día se presentará un cielo parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas por la tarde, con acumulación estimada de 0 a 5 mm alrededor de las 16:00 horas.

La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 13°C.

Además, se mantiene un Índice UV en nivel extremo, se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar protección solar.

La información ha sido generada por el Departamento de Alertamiento, Información y Análisis de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, en coordinación con instancias meteorológicas oficiales.

La calidad del aire es buena, favorable para actividades al aire libre, por lo que se solicita a la población mantenerse informada y seguir únicamente canales oficiales institucionales.

Ante la actual temporada de lluvias, el Gobierno de la Ciudad, recomienda no tirar basura en calles ni alcantarillas, evitar cruzar corrientes de agua, y resguardar a personas vulnerables y mascotas. En caso de emergencia, están disponibles las siguientes líneas: 911 en caso de emergencias y 072 para reportes ciudadanos.