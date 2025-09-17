Entidad Slider Principal

En Huauchinango, deslizamiento bloquea camino a Cuacuila

By Redaccion2 / 17 septiembre, 2025

Abelardo Domínguez

Por el deslizamiento de rocas y tierra sobre la carretera a Cuacuila, no hay paso en el camino que conduce a la comunidad a través de la calle Gabriel Oropeza en Huauchinango.

Se espera maquinaria,para liberar la zona tras las lluvias de los últimos días.

