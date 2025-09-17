En un partidazo, Juventus se lo empató al Dortmund sobre el final en el comienzo de la UEFA Champions League

ESPN

Borussia Dortmund tuvo todo para arrancar con el pie derecho su camino por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/2026, pero Juventus consiguió un agónico empate sobre el final: 4 a 4.

Los ocho goles llegaron en la segunda etapa. El Primer tiempo fue parejo, ambos equipos buscaron sin encontrar.

A los 52 minutos abrió el marcador Karim Adeyemi para el conjunto alemán. El delantero recibió el pase Serhou Guirassy y con un amague desacomodó a la defensa italiana y sacó un disparo bajo de izquierda, cruzado, que lo sorprendió a Michele di Gregorio que no pudo rechazar.

Juventus lo fue a buscar. Y apareció el “Diez”. Kenan Yildiz tomó el balón a la izquierda, fuera del área, se perfiló y con la pierna derecha colocó la pelota en el ángulo de Gregor Kobel que se estiró pero logró contener el remate.

Pero la alegría duró dos minutos. Borussia Dortmund sacó del medio y nuevamente se puso en ventaja. Y claro que también fue un golazo. Felix Nmecha recibió un pase de Adeyemi y abrió el píe derecho para colocar la pelota junto al palo. Nuevamente sin reacción de Di Gregorio.

Juventus lo fue a buscar nuevamente. Y lo encontró. También dos minutos después del traspié logró la igualdad momentánea. Yildiz puso un pase largo para Dusan Vlahovic quien controló y al ingresar al área remato con su pierna menos hábil (la derecha) ante el arquero que no logró tapar el remate.

Con el empate parecía que Juventus iba a lograr dar vuelta el marcador. Pero eso no fue lo que pasó. A los 74 Yan Couto le robó el balón en la salida a Khephren Thuram, se metió en el área y remató de derecha al primer palo. Entre Di Gregorio y Thuram fueron los responsables del tercero del Dortmund.

Para peor, a los 82 llegó un penal para el conjunto alemán tras un remate de Guirassy y una mano al barrerse de Kelly. Rami Bensebaini no perdonó y puso el 4 a 2.

Parecía que la victoria se iba para Alemania. Pero nunca debe darse por derrotado a La Vecchia Signora. Minuto 93, centro de Kalulu, anticipo de Vlahovic y volea de izquierda al primer palo que ponía el 3 a 4. Y Restaban tres minutos de juego.

Minuto 96, última jugada. Vlahovic lanza un centro al punto penal y Kelly se estira de palomita y pone el empate definitivo que tras revisarlo en el VAR fue convalidado. Histórico empate entre Borussia y Juventus que se ilusionan en el camino por la Orejona.

Juventus viajará a España para enfrentar a Villarreal el 1 de octubre. Ese mismo día Borussia recibirá al Athletic.