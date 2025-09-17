Papa León XIV pide alto al fuego condena desplazamiento israelí contra palestinos

María Huerta
A través de redes sociales, el papa León XIV expresó ‘profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse -una vez más- de sus propias tierras”.
“Ante el Señor Omnipotente, que ha mandado no matarás y ante la historia humana, toda persona posee siempre una dignidad inviolable que hay que respetar y custodiar”.
Expuso “renuevo el llamamiento al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a la solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho humanitario internacional.
Invito a todos a que se unan a mi sentida oración para que surja pronto un amanecer de paz y de justicia”.
