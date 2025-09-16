Continúa Gobierno de Tonantzin Fernández rehabilitando calles de San Pedro Cholula

Staff/RG

La presidenta municipal dio el banderazo de arranque a la pavimentación de la 3 Norte

15 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa impulsando obras de justicia social y bienestar para las y los cholultecas, mediante la pavimentación de calles que fortalecen la seguridad y comodidad de la ciudadanía.

En este sentido, la administración municipal 2024-2027 puso en marcha la segunda etapa del programa de rehabilitación de vialidades en San Pedro Cholula, mismo que contempla todas las juntas auxiliares y barrios, marcando un hecho histórico para el municipio.

De acuerdo con Narcisa Cariño, directora de Obra Pública, en esta ocasión se llevará a cabo la pavimentación de la Calle 3 Norte, en el tramo comprendido entre la 12 y la 16 Poniente, una de las principales vialidades de conexión en el barrio de Santiago Mixquitla.

Durante el arranque de obra, Tonantzin Fernández señaló que esta avenida, inaugurada hace 23 años, no había recibido intervención alguna y presentaba un deterioro evidente. Destacó que todas las acciones de su gobierno se realizan con materiales de la más alta calidad, a fin de garantizar beneficios duraderos para la población.

Finalmente, vecinas y vecinos del barrio agradecieron a la presidenta municipal por atender una vialidad emblemática, ubicada frente a la Capilla de San Diego de Alcalá, que beneficiará de manera directa a un gran número de habitantes y visitantes.