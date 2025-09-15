En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó la cabalgata de Independencia

Desde Puebla

En el marco de las fiestas patrias, Atlixco vivió con orgullo la tradicional cabalgata en honor a Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”, y a los héroes que forjaron la Independencia de México.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala encabezó el recorrido junto a la Asociación de Charros y casi 700 jinetes provenientes de distintas comunidades, así como Huejotzingo y Tlaxcala, además de 32 carretas y 72 remolques que dieron vida a esta tradición con más de cinco décadas de historia.

Durante su mensaje, Ariadna Ayala evocó el llamado de Miguel Hidalgo e invitó a honrar el legado de quienes dieron su vida por la libertad y la justicia. Como acto simbólico, entregó la bandera nacional a los charros, quienes la portaron con orgullo por las principales calles de la ciudad.

El evento concluyó en un ambiente familiar y de saldo blanco, con la presentación musical de Los Chavales y Banda Tormenta, que pusieron el broche festivo a la jornada.