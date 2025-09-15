Asesinaron a un policía en Tepeaca

Atacaron a balazos a dos agentes cerca de una escuela

Desde Puebla

Dos policías de Tepeaca, un hombre y una mujer, fueron atacados con armas de grueso calibre.

El hombre murió mientas recibía atención médica en el hospital General.

Primeros reportes indican que los atacantes eran al menos cuatro y escaparon en una camioneta.

Durante la madrugada de este lunes en la escuela Filiberto Quiroz, en el barrio de San Diego.