Apuñalan a mujer por intento de asalto en Tlatlauquitepec

Desde Puebla

Amantes de lo ajeno lesionaron con arma blanca a una mujer en la comunidad de Huaxtla, del Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec.

Mientras el edil Juan Manuel Téllez presidente municipal se gastó cerca de 30 millones en su feria anual, la población sufre las consecuencias al no tener seguridad en las comunidades.

Hasta el momento se desconoce la salud de la mujer, trasladada al hospital general de la comunidad de Tochimpa.

Algunos lugareños la auxiliaron, la víctima manifestó que, al intentar negarse al asalto, fue atacada por un sujeto con arma blanca.

Es de mencionar que las autoridades brillan por su ausencia en los barrios, colonias y comunidades, debido a que las patrullas no cuentan con gasolina.

Ante este tipo de situaciones ya existe malestar en los colonos, debido a que mientras el presidente municipal el Juan Téllez Salazar anda escoltado por los marinos, los ciudadanos están a la merced de la delincuencia.