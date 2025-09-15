Uno de cada cinco trabajadores mexicanos pasa más de dos horas al día trasladándose de su casa al trabajo

Staff/RG

● 89% de los trabajadores identifica el tiempo de traslado como la principal desventaja de la presencialidad

● 54% de los trabajadores prefiere modalidades híbridas, combinando interacción presencial con flexibilidad, lo que permite reducir traslados

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2025 – Cada 22 de septiembre, el Día Mundial Sin Automóvil invita a reflexionar sobre el impacto del transporte motorizado en la vida urbana, la salud y la calidad de vida.

La iniciativa promueve alternativas como caminar, usar la bicicleta o el transporte público, así como la reducción de desplazamientos innecesarios en automóvil. Para los trabajadores mexicanos, estas reflexiones adquieren un sentido inmediato: los traslados largos condicionan su día a día, afectando su productividad, bienestar y tiempo personal.

Los estudios de WeWork destacan que los traslados son uno de los principales desafíos laborales. Según el informe “Retos y perspectivas del trabajo 2024”, 42% de los empleados recorre entre 10 y 50 km para llegar a su oficina, mientras que 31% se encuentra a 3-10 km.

Gran parte depende del automóvil particular (49%), mientras que 34% utiliza transporte público, incluyendo 17% que recurre a aplicaciones de movilidad para completar su trayecto. Cada kilómetro recorrido se traduce en tiempo que se podría invertir en trabajo, familia o descanso, y en un desgaste físico y mental que se acumula día tras día.

El informe “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral 2025” confirma que estos desafíos persisten y se intensifican. 79% de los trabajadores depende del automóvil, 22% tarda más de una hora y 19% pasa dos horas o más en el trayecto de ida y vuelta.

Acercar los espacios de trabajo al hogar emerge como una solución estratégica. Los modelos híbridos permiten mantener la colaboración y la interacción presencial, fundamentales para integrar equipos y fortalecer relaciones, mientras se reduce la dependencia del automóvil. 54% de los trabajadores ya prefiere esta modalidad, que combina flexibilidad, productividad y balance vida-trabajo.

Como señala Álvaro Villar, director de ventas para Latinoamérica en WeWork: “Acercar los lugares de trabajo a donde viven las personas no solo ahorra tiempo y reduce costos, sino que transforma la experiencia laboral: permite que los colaboradores sean más productivos y que las ciudades sean más sostenibles.”

Los largos desplazamientos no son solo un reto individual; reflejan un desafío urbano más amplio. La congestión vial y la presión sobre el transporte público afectan a millones y tienen un costo ambiental significativo. Acercar el trabajo a los empleados y promover modelos híbridos contribuye a ciudades más humanas y resilientes, donde la movilidad, la eficiencia y la calidad de vida se entrelazan.

En este Día Mundial Sin Automóvil, los datos de WeWork invitan a reflexionar sobre cómo los modelos de trabajo flexibles pueden transformar la rutina diaria. Reducir la dependencia del automóvil no solo mejora la productividad y la calidad de vida de los empleados, sino que también genera un impacto positivo en el entorno urbano y en la sostenibilidad de las ciudades, mostrando que el futuro del trabajo y la movilidad están profundamente conectados