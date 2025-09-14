Regresan los años 80’s al Teatro Polivalente del CEART

Staff/RG

La Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado invita al público a disfrutar de una noche llena de ritmo, nostalgia y estilo con Flashback 80’s, en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, con una experiencia cultural que fusiona música, baile, vinilos y recuerdos en una velada única que se prolongará hasta las 2:00 de la mañana.

La jornada comenzará con la Exposición de Vinilos: Flat Disc Return, instalada en el lobby del recinto, donde las y los asistentes podrán apreciar piezas fonográficas que marcaron a toda una generación. Más tarde, de 20:30 a 21:00 horas, se realizará el Conversatorio Turntable, en el que los DJs Tony González y Franky González compartirán anécdotas, historia e impacto cultural de los vinilos en la música disco y ochentera.

El ambiente cobrará aún más fuerza a partir de las 21:15 horas con la participación del Grupo de Danza de Lidia Méndez, que dará inicio al dancefloor con una coreografía inspirada en los clásicos ochenteros. La celebración continuará con los DJ sets de Tony y Franky González, quienes pondrán a bailar al público con los hits más representativos de la década, hasta cerrar la noche con un vibrante ambiente retro.

La invitación es a sacar del clóset los mejores atuendos ochenteros y ser parte de esta fiesta de luces, beats y recuerdos. Los boletos tienen un costo general de $200 y estarán disponibles en la taquilla del CEART San Luis en horario de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Flashback 80’s promete una noche para cantar, bailar y vibrar al ritmo de los grandes éxitos que nunca pasaron de moda.