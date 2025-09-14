Progresos tácticos

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Alguien en pleno uso de sus facultades pensó que el partido en Toluca frente a los diablos rojos era un partido ganable para el Puebla?

Durante las últimas horas leo en redes sociales una molestia generalizada en contra del equipo, jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Cierto es que los últimos años la afición poblana solo a tenido sinsabores y malos y muy malos resultados, en realidad casi no se tiene nada que presumir.

Sin embargo debemos desde mi óptica tomar como punto de partida el inicio de este torneo.

Sabedores que el equipo cuenta con un presupuesto muy limitado, que además se tuvo con ese mismo presupuesto que pagar la multa se 47 millones de pesos, que por los contratos realizados con anterioridad por la gente de Ro(b)a y demás delincuentes que lo rodearon se tuvo que indemnizar a un buen número de jugadores para poder deshacerse de ellos.

Por todas estas cosas que le comento y sin sonar a pretextos pero dando por hecho que son realidades la situacion del equipo Puebla es la que conocemos.

Culpables? Muchos de los que han pasado por la institución lidereados por el único sobreviviente llamado Ro(b)a quien se ha llenado los bolsillos durante ocho años mientras la afición poblana sufre semana a semana.

Todo lo anterior obligo a la gente que llego a tratar de salvar el barco (un barco que estaba y esta hundido) dígase Gabriel Saucedo a recurrir a un entrenador (Rafael ‘Chiquis’ Garcia) que conocía muy bien tanto la liga de expansión como el futbol mexicano en general.

Había sido mundialista y además es un hombre decente, gente de fútbol de toda la vida.

Lo invitan no como DT sino como director deportivo con la finalidad de armar una escuadra competitiva basada en las circunstancias que todos conocemos.

Con Guede que era el DT que estaba cuando llego a la institución la cosa nada mas no funciono.

Para mi la etapa de ‘Chiquis’ Garcia como director deportivo inicia con la llegada de Hernan Cristante quien a decir verdad tampoco se le han dado los resultados aunque debo reconocer que llego una vez que el Puebla habia pasado por la serie de partidos digamos mas accesibles del torneo.

A Cristante le tocó bailar con la mas fea, Pumas, Monterrey y Toluca hasta ahora de los cuales se obtuvo un punto de nueve disputados.

En el desarrollo de los partidos yo si he notado un desarrollo tanto táctico como futbolístico aún y cuando los resultados no se hayan dado.

Siempre basados en la realidad de jugadores con los que cuenta el equipo de la franja.

Transformar una escuadra toma tiempo y mas si no se cuentan con recursos a la mano.

Desde mi punto de vista aun y con resultados adversos debemos mantener la calma (aunque no nos guste) le aseguro amigo aficionado que pronto vendrán mejores resultados, pero no debemos olvidar nuestra realidad futbolística para no hacer muinas estériles.

Se viene Necaxa en Aguascalientes, otro equipo que le viene costando mucho el cambio de DT y la salida de algunas piezas claves., Situación que debe ser aprovechada por la franja para traerse un buen resultado de tierras hidrocalidas.

A Cristante, Velazquez y Capetillo no les queda mas que seguir trabajando e insistiendo en la forma en la que pretenden sacar adelante al equipo camotero.

Es triste pero no perdamos la fe.

RO(b)A rento palcos para Shakira

El que no pierde el tiempo para seguir haciendo de las suyas ante la complacencia de todos los que trabajan en el equipo desde el Ajusco y pasando por los encargados aqui en Puebla.

Ahora que vino la cantante colombiana #Shakira al Estadio Cuauhtémoc el famoso Ro(b)a aprovecho los palcos ‘olvidados’ por los dueños para rentarlos hasta en 10 mil pesos el lugar y llenarse las bolsas como acostumbra.

El modus operandi es sencillo , para acceder a los boletos para el concierto debes tener en regla tu palco y el pago de 900 pesos por lugar, en caso de no estar al corriente no puedes ingresar al inmueble, situación que es aprovechada por este personaje quien tiene atreves del administrador del estadio ubicados todos los palcos en esa situación para ponerlos en renta cuando se dan eventos masivos como los dos conciertos de la colombiana de la semana pasada.

Informados están.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

